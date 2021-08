Melilla : La fermeture des frontières avec le Maroc prolongée jusqu’au 30 septembre

Les frontières de Melilla resteront fermées avec le Maroc, jusqu’au 30 septembre prochain, selon une ordonnance publiée ce mardi 31 août au Journal officiel (BOE), pour la prolongation de cette mesure liée à la crise sanitaire de la Covid-19. Dans une note citée par l’agence de presse espagnole EFE, la délégation gouvernementale à Melilla a indiqué que l’arrêté a été signé la veille par le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

Ainsi, les critères d’application de restrictions temporaires sur les déplacements non essentiels en provenance des pays tiers vers l’Union européenne et des pays associés à Schengen ont été modifiés «pour des raisons d’ordre public et de santé publique», a rapporté la même source. L’ordonnance devra prendre effet jusqu’au 30 septembre à minuit, «sans préjudice de son éventuelle modification pour répondre à un changement de circonstances ou à de nouvelles recommandations au sein de l’Union européenne».

Les frontières terrestres de Melilla et de Ceuta sont fermées avec le Maroc depuis le 13 mars 2020, au vu de l’évolution de la situation épidémiologique et de l’émergence de souches variantes du nouveau coronavirus. Elles ont été rouvertes pour des raisons exceptionnelles, dans le cadre d’opérations rapatriements des Marocains bloqués dans les deux enclaves.