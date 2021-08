Le diplomate Mohamed Faraj Doukkali, qui a représenté le Maroc en Egypte, en Tunisie, en Syrie, au Liban et au Sultanat d'Oman, a perdu la vie lundi à Rabat à l'âge de 85 ans a-t-on appris de sa famille endeuillée. Le défunt ambassadeur a été inhumé dans l'après-midi.

Sa longue carrière diplomatique et politique a conduit Mohamed Faraj Doukkali à devenir un des leaders du Parti de l'Istiqlal et un membre du Conseil national et du Comité central de ce parti pendant plusieurs mandats successifs.