L’Orchestre philharmonique du Maroc en vedette samedi soir sur France 2

L’Orchestre philharmonique du Maroc s’invitera sur le petit écran français après avoir été choisi pour animer l’émission «La fête de la chanson à l’orientale» dont la diffusion est prévue ce samedi 4 septembre sur France 2 à 21h05 (20h05 au Maroc).

En plus de mettre à l’honneur la musique orientale et l’orchestre marocain, l’émission a été enregistrée à Marrakech dans le Palais Selman et promeut le Maroc comme destination touristique et pays de culture.

Tout au long de la soirée, les musiciens marocains auront la possibilité d’accompagner des grands noms de la scène musicale française contemporaine qui réinterpréteront des grandes chansons du répertoire français sur des musiques orientales.

On retrouvera à l'affiche les deux Marocaines Manal et Hasna, Amel Bent, Enrico Macias, Nicoletta, Amir, Carla Bruni, Camelia Jordana, Slimane, Maitre Gims et Vitta pour ne citer qu’eux.

Pour l’occasion, des élèves du programme de l’Initiative nationale pour le développement humain Mazaya, porté par la Fondation Ténor pour la Culture, ont intégré l’orchestre dirigé par la pianiste-concertiste et chef d’orchestre Dina Bensaïd.

L’Office national marocain du tourisme s’est chargé pour sa part de l’encadrement et de la logistique de l’évènement.