Pilatus et Sabca signent un contrat pour le montage complet des aérostructures de l’avion PC-12 à Casablanca

Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique, lors de la signature du contrat entre Pilatus et Sabca. / DR

Le constructeur Suisse d’avion Pilatus Aircraft et la Société anonyme Belge de constructions aéronautiques (Sabca) ont signé ce lundi un contrat pour le montage complet des aérostructures de l’aéronef PC-12 à Casablanca. Le contrat, signé en présence de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique, prévoit que le premier fuselage ailes assemblé sera prêt à être livré à la chaîne d’assemblage finale à Stans (Suisse) d’ici à la fin 2022.

Le contrat marque le début d’un nouveau partenariat à long terme entre les deux entreprises ainsi qu’une étape importante de l’écosystème aérospatial au Maroc. Les usines de Sebca devraient assurer l’assemblage du fuselage, des ailes et des commandes de vol, y compris l’installation de l’ensemble de l’électrique du câblage, avant que les usines en Suisse n’assurent l’intégration du moteur, de l’intérieur de la cabine et des autres systèmes de l’avion.

Pour l’occasion, le ministre marocain a déclaré «cet accord contribuera certainement à renforcer la perspective aérospatiale marocaine et à accélérer davantage la croissance soutenue que connait le secteur aéronautique national. Cette collaboration témoigne de la grande capacité de notre base d'approvisionnement locale à répondre aux attentes des équipementiers internationaux tels que Pilatus. Ceci ne confirme pas uniquement la crédibilité du Maroc en tant que partenaire de production aéronautique incontournable, mais aussi notre résilience et notre compétitivité dans ce nouveau contexte de crise».

Pour sa part, le PDG de Sabca, Thibauld Jongen a déclaré «nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés par Pilatus pour ce projet aussi important. C'est le résultat d'un excellent travail d'équipe et cela marque le début de la collaboration entre Pilate et Sabca. Notre sélection parmi plusieurs sociétés internationales par Pilatus atteste de notre expertise et de la compétitivité de la région».