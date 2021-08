Maroc : Le ministère de la Santé fait la chasse aux faux tests PCR

Afin de palier les résultats discordants des tests PCR de la Covid-19, le ministère de la Santé a annoncé la mise en œuvre de quatre mesures principales, qui prendront effet dans les trois jours à venir. Dans un communiqué publié ce lundi 30 août, le département a indiqué qu’il veillerait à la «vérification rigoureuse des réactifs à usage de diagnostic in vitro en les soumettant aux évaluations par des laboratoires désignés», de même que le «contrôle des activités des laboratoires par des visites inopinées et par l’évaluation externe de la qualité de l’analyse».

Par ailleurs, le ministère procédera à l’«agrément de laboratoires parmi ceux autorisés, pour réaliser les tests de diagnostic pour les personnes voyageant à l’étranger au niveau de chaque province», en plus de l’«utilisation exclusive de la plateforme E-Labs du ministère par ces laboratoires pour la centralisation et la communication des résultats de tests». A ces mesures s’ajoute le «téléchargement des résultats des tests de la Covid-19 par les personnes voyageant à l’étranger via l’option Pass-sanitaire, qui sera disponible sur le portail liqahcorona.ma».

La même source a souligné que «le ministère de la santé continuera à déployer tous les moyens nécessaires pour garantir la fiabilité et la qualité des résultats du réseau des laboratoires Covid-19 pour les citoyens en coordination avec les autorités compétentes».

Un renforcement du contrôle sur les tests PCR

Ces mesures ont été rendues publiques quelques jours après la hausse constatée des fraudes aux résultats des tests PCR et l’arrestation de mis en cause dans ce cadre. D’ailleurs, le Canada a annoncé la suspension de ses lignes aériennes directes avec le Maroc, au vu des résultats non-concordants de tests réalisés sur place avec les documents sanitaires de voyageurs en provenance du royaume. Pour des Marocains résidents au Canada et qui se retrouvent bloqués dans le pays durant un mois, la décision de leur pays de résidence ne serait pas dissociée des affaires de fraudes.

La semaine dernière, le ministère public s’en est saisi en émettant une circulaire, où il a appelé les tribunaux à un traitement ferme des affaires de fraude aux tests PCR. La police judiciaire a également été invitée à recourir à tous les moyens appropriés pour détecter les cas de fraude des documents en question, à ouvrir des enquêtes en conséquence et à appliquer la loi à l’encontre des mis en cause. Depuis, plusieurs arrestations ont eu lieu à Casablanca, Nador, Taourirt et Oujda.

Dans son communiqué, le ministère a insisté sur «l’autorisation d’un ensemble de laboratoires de biologie médicale du secteur public et privé» à réaliser les dépistages, «conformément aux exigences des cahiers de charges en vigueur».

«Ces laboratoires sont régulièrement soumis aux audits et aux contrôles réalisés par des commissions spécialisées ; dans le but de garantir la fiabilité et la promptitude des résultats d’analyses fournis. Des laboratoires jugés non conformes, ont été sanctionnés», a souligné le département.