Des «pressions» du ministère de l’Intérieur à l’origine de la baisse de candidats PJD aux communales ?

Le secrétariat général du PJD accuse des «agents et auxiliaires de l’autorité», notamment dans «le monde rural» de rouler pour des candidats de partis «concurrents». L’instance a indiqué, dans un communiqué publié ce lundi 30 août, que ses militants seraient victimes de manœuvres de la part de représentants du ministère de l’Intérieur, alliant «intimidation et menaces aux promesses et appas» afin de se retirer de la course électorale au profit de candidats d’autres partis.

Sur le même ton, le PJD «a condamné des violations liées à la récente révision exceptionnelle du règlement électoral général, qui s'est accompagnée par des inscriptions massives sans précédent sur les listes électorales, entraînant une hausse du nombre des nouveaux électeurs inscrits dans certains communes, avec des proportions qui soulèvent plus d'une question». Pour mémoire, le département de l’Intérieur avait interdit au PJD en 2015 d’ouvrir ses sièges pour inscrire les citoyens sur les listes électorales.

Selon les chiffres officiels du ministère de l’Intérieur, le PJD a présenté 8.681 candidats aux élections communales du 8 septembre prochain, occupant ainsi la 8e place. Au scrutin de 2015, les islamistes se sont classés 4e, avec 16.130 candidatures. Un large écart qui suscite bien des interrogations.