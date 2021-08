Covid-19 : Découverte en Afrique du Sud d’un nouveau variant, le plus muté jusqu’à présent

Un nouveau variant de la Covid-19, appelé C.1.2, a été découvert en Afrique du Sud, rapporte the Jerusalem Post. Il s’agit selon les premières analyses du variant le plus muté du nouveau coronavirus, avec la crainte que son infectiosité soit supérieure aux autres et que ses mutations le rende résistant aux vaccins actuellement développés.

L’Institut national des maladies transmissibles sud-africain, en partenariat avec le KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform, a mis en ligne une nouvelle étude montrant que le nouveau variant descend du variant C.1 bien connu, mais qui n’avait pas été détecté depuis janvier. Depuis sa détection en Afrique du Sud, le variant a été signalé en Angleterre, en Chine, en République démocratique du Congo, en Mauritanie, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Suisse.

Les scientifiques pensent cependant que le nombre de séquences disponibles du C1.2 soient une sous-représentation de sa fréquence et propagation dans le monde. Une étude des génomes a montré que le variant est passé de 0,2% des génomes séquencés en mai à 1,6% en juin et à 2% en juillet, similaires aux croissances connues des variants Beta et Delta.

En plus de cette propagation rapide, le variant présenterait un taux de mutation de 41,8 par an, soit le double de celles connues des autres variants à travers le monde. Au sein de la même lignée de mutation, des mutations supplémentaires seraient en cours. Celles N440K et Y449H, associées à la résistance de certains anticorps, ont été observées dans le variant C.1.2. Cette combinaison de mutations et d’autres parties du virus pourraient entrainer une résistance aux réponses immunitaires, y compris pour les patients ayant déjà été contaminés par d’autres souches du virus.

L’étude est intervenue après qu’un docteur en Turquie ait déclaré s’être retrouvé à des mutations qui n’étaient pas connues par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce variant serait présent dans 50 à 60% des cas dans la province du Rize, a déclaré le docteur Lütfi Çamlı.

Si les résultats des études des génomes en Turquie ne sont pas encore connu, il se peut qu’il s’agisse d’une mutation «normale» du virus.