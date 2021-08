Casablanca : Le nouveau «Ciné Atlas Casa Aeria Park» devrait ouvrir en juin 2022

La ville de Casablanca va s’enrichir d’un nouveau complexe cinématographique, le «Ciné Atlas Casa Aeria Park», dont l’ouverture est prévue dans 9 mois selon L’Opinion. Le journal s’est entretenu avec Pierre-François Bernet, fondateur du groupe Ciné Atlas qui a confirmé le projet dans la capitale économique.

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’activité de son groupe Ciné Atlas Holding, fondé en 2016 pour rénover et créer des salles de cinéma au Maroc et en Afrique, et devrait couter près de 20 millions de dirhams selon lui, dont 5,7 millions de subventions du Centre cinématographique marocain (CCM).

Le chantier du projet, située à Casa-Anfa, devrait commencer septembre «pour une ouverture au public estimée en juin, voire juillet 2022, vu l’immensité du chantier» selon Bernet. Le cinéma proposera aux cinéphiles de «réserver leurs places, numérotées, sur place ou sur internet au prix de 65 dirhams avec un tarif réduit allant de 45 à 55 dirhams», notant cependant que les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 pourrait entrainer une révision à la hausse de ces prix. Les salles devraient être équipées de projections 4K et de sonorisation Dolby 7.1.

Si le Maroc a perdu en 40 ans 75% de ses salles de cinéma, le fondateur du groupe a confié que «comme il y a peu de compétitivité, le marché semble bien porteur».