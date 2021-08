Deux auteurs marocains finalistes pour le Prix Ivoire pour la littérature africaine francophone

L’association ivoirienne Akwaba Culture a révélé hier la liste des six ouvrages finalistes de son 13e Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, dont deux auteurs marocains publiés par La Croisée des Chemins : «Le serment du dernier messager» de Souad Jamaï et «Nos mères» de Fedwa Misk.

Ces deux ouvrages se sont illustrés parmi les 103 proposés, de 19 pays. Avec eux, ont été sélectionnés «Dans le ventre du Congo» du congolais Blaise Ndala, «Les villages de Dieu» de l’haïtienne Emmelie Prophète, «Cette morsure trop vive» du comorien Nassuf Djailani et «Misère» de Davina Ittoo de l’Ile Maurice.

Le prix, d’un montant de 3 000 euros (31 700 dirhams), sera remis à Abidjan à l’hôtel du Golf le 20 novembre prochain, sous la présidente du jury final l’écrivaine camerounaise Werewere Liking. Le Prix Ivoire est placé sous le parrainage du ministère en charge de la Culture de Côte d’Ivoire et de l’Organisation internationale de la francophonie.

Souad Jamaï est cardiologue et exerce à Rabat. Son roman dystopique traite de sombre manipulation mêlant firmes pharmaceutiques et compagnies d’assurance pour aborder des sujets sociétaux de technicité et d’humanité.

Fedwa Misk est elle journaliste et militante féministe dont la pièce de roman retenue pour le prix est une «lettre d’amour ouverte, libératrice, à l’adresse des féminités».