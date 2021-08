Maroc : Les MRE du Canada lancent un appel après la fermeture des frontières

Au lendemain de la décision du Canada de fermer ses frontières au Maroc, dans le contexte de la crise sanitaire, des Marocains vivant dans le pays et présents actuellement dans le royaume ont lancé un appel à l’ambassadrice, Nell Stewart. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, elle a été appelée à trouver une solution pour l’ensemble des «11 000 ressortissants canadiens bloqués sur le territoire marocain».

«Cette décision est fondée sur la découverte des autorités canadiennes de quelques cas de fraudes au test PCR provenant du Maroc. Néanmoins, je ne suis pas le seul ressortissant canadien à la juger trop hâtive. Avec tout le respect que je vous dois, je trouve même qu’elle va contre le bon sens», indique l’un des appels adressés à l’ambassadrice par le journaliste et écrivain canadien d’origine marocaine, Mohamed Lotfi.

«11 000 canadiens devraient payer le prix de la tricherie de quelques tricheurs alors qu’une autre solution simple aurait mis fin à la tricherie sans suspendre aucun vol», indique l’appel. Ce dernier propose d'ailleurs quelques options au gouvernement canadien, comme «désigner quelques laboratoires marocains de confiance pour faire passer le test PCR» ou encore «installer un laboratoire canadien à l’aéroport Mohammed V et faire passer aux voyageurs les tests PCR, quelques heures avant de monter dans l’avion», en accord avec les autorités marocaines. «En arrivant à l’aéroport de Montréal, il y a déjà un dispositif pour un deuxième test à l’arrivée pour valider ou non le premier test pris avant le départ», rappelle la lettre, exprimant une incompréhension de l’utilité de la suspension, avec l’existence d’un tel contrôle.

Plus loin, l’ambassadrice a été appelée à «ne pas laisser la panique et l’angoisse s’emparer de milliers de canadiens», soulignant qu’à l’approche des élections, «ne pas résoudre ce problème au plus vite aura sûrement des conséquences sur l’actuel gouvernement libéral».