Ryanair annonce une première route reliant Bologne à Agadir

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé l’ouverture, dès l’hiver prochain, d’une nouvelle liaison aérienne reliant Agadir et Bologne en Italie, une des sept nouveautés dans la ville Emilienne-Romagnole. Cette liaison s’ajoute aux vols prévus entre Bologne et Fès pour la même période, à raison de deux vols par semaine.

Du 2 novembre 2021 au 26 mars 2022, la compagnie proposera deux vols par semaine entre sa base à Agadir-Al Massira et l’aéroport de Bologne-Guglielmo Marconi, opérés selon les premières informations en Boeing 737-800 d’une capacité de 189 sièges. Les départs seront programmés le mardi et le samedi à 6h45 pour une arrivée à 11h20 en Italie, tandis que les vols retour décolleront à 11h45 pour se poser à 14h20 au Maroc.

Ryanair a trouvé sur cette liaison un nouveau monopole pour offrir une exclusivité à ses clients. Air-journal rappelle que cette liaison entre dans le cadre du programme hivernal de Ryanair au Maroc, programme composé de plus de 120 routes et 300 vols par semaines avec des liaisons entre le Maroc et l’Espagne, le Portugal et l’Italie.

Le CEO de Ryanair, Eddie Wilson, a déclaré dans un communiqué qu'«en tant que première compagnie aérienne en Italie, nous sommes ravis d’annoncer six nouvelles liaisons hivernales vers Agadir, Stockholm, Fès, Nuremberg, Santiago et Saragosse, dans le cadre de notre opération Bologne hiver 21».