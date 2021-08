Le Maroc signe la charte de base du Groupe de coopération spatiale arabe

Le Maroc, représenté par le Centre royal marocain de télédétection spatiale (CRTS) a signé, la semaine dernière, la charte de base du Groupe de coopération spatiale arabe. La signature a eu lieu à l'Agence spatiale des Émirats arabes unis à Abu Dhabi, lors d'une visite officielle aux Émirats arabes unis.

«L'objectif de la réunion était d'approfondir la collaboration et la coopération dans l'industrie spatiale. Le Dr Driss Al Haddani, directeur général du Centre royal marocain de télédétection spatiale, a dirigé la délégation marocaine», rapporte Africa News.

«Le Maroc est fier d'être un membre fondateur du Groupe de coopération spatiale arabe», a déclaré Dr. Driss Al Haddani, ajoutant que la ratification de sa charte de base était un pas important dans la création d'une vision régionale unifiée. «La ratification d'aujourd'hui est une indication supplémentaire des relations bilatérales fortes entre nos deux pays dans tous les domaines, en particulier la nouvelle frontière de l'espace», a-t-il noté.

Pour sa part, Ibrahim Al-Qasim, conseiller en sciences spatiales à l'Agence spatiale des Émirats arabes unis et qui a accueilli la délégation, a salué les relations bilatérales solides entre les deux pays et s'est félicité de la ratification de la charte par le Maroc. Celle-ci «servira de mécanisme pour accélérer les efforts communs et créer une vision unifiée pour la région», a-t-il ajouté.

Le Groupe de coopération spatiale arabe est une entité régionale axée sur l'espace créée en 2019 et présidée par l'Agence spatiale des Émirats arabes unis. Le groupe est chargé de coordonner les efforts spatiaux régionaux entre les 14 États membres, à savoir les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Bahreïn, Oman, le Koweït, la Jordanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Soudan, l'Égypte, le Liban, l'Irak et la Mauritanie.

L’objectif du groupe est d'encourager et de coordonner les coopérations régionales dans le domaine spatial. La charte de base du Groupe de coopération spatiale arabe a été adoptée en novembre 2019, lors de la sixième réunion des États membres.