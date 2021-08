Covid-19 : Le Canada suspend tous ses vols directs avec le Maroc

A partir de ce dimanche et jusqu’au 29 septembre, le Canada suspend tous ses vols commerciaux et privés directs de passagers en provenance du Maroc. «Durant cette période, les passagers qui se rendent au Canada depuis le Maroc par un itinéraire indirect devront obtenir le résultat négatif d’un test moléculaire pour la Covid-19 dans un pays tiers, et ce, avant de poursuivre leur voyage vers le Canada», indiquent les autorités canadiennes.

«Les voyageurs ayant déjà reçu un résultat positif à la Covid-19 doivent fournir la preuve d'un résultat positif à un test de dépistage moléculaire de la Covid-19 réalisé 14 à 180 jours avant leur départ plutôt qu'un résultat négatif à un test de dépistage moléculaire de la Covid-19», précise-t-on. Cette preuve doit être obtenue «dans un pays tiers avant la poursuite du voyage vers le Canada».

Le pays suggère de solliciter l'entrée dans un pays tiers et y séjourner pendant au moins 14 jours. Il rappelle aux touristes que «certains pays n'autorisent pas l'entrée ou le transit de passagers en provenance du Maroc ou de passagers ayant déjà obtenu un résultat positif». L’accès au dépistage de la COVID-19 pour les passagers en transit pouvant ne pas être disponible dans tous les aéroports internationaux ou pays tiers, les autorités canadiennes rappellent que si les voyageurs obtiennent un résultat de test positif durant le transit, ils pourront être placé en quarantaine ou renvoyé vers leur point d’origine.

«Le Canada continue de surveiller de près la situation et travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement du Maroc et les exploitants aériens pour s’assurer que des procédures appropriées sont mises en place pour permettre une reprise en toute sécurité des vols directs dès que les conditions le permettront», conclut-on.