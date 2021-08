France : Un Marocain sans-papiers demandant à des femmes de se rhabiller interpellé sur une plage

Un Marocain sans-papiers a été interpellé, la semaine dernière, sur la plage de Messanges, dans les Landes, par des nageurs sauveteurs des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) en patrouille. Ces derniers ont été alertés par des touristes sur cinq individus qui importunaient les femmes et leur demandaient de se rhabiller, rapportent vendredi Sud-Ouest et Le Figaro.

Les forces de l'ordre interviennent et procèdent alors à un contrôle d'identité, découvrant que l’un des individus fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français depuis le 6 août. Le sans-papier a aussi une interdiction de quitter son domicile en Mayenne, soit à plus de 600 kilomètres des Landes.

Selon France Bleu, l’homme a comparu lundi 23 août au tribunal correctionnel de Dax, déclarant être «pacsé» et père d’un enfant et expliquant être venu chercher sa famille qui s’est rendue à Bordeaux. Il a en outre nié avoir appelé les femmes à se rhabiller. «Son casier judiciaire compterait déjà sept condamnations, une première expulsion, et il aurait déjà été rappelé à l'ordre la semaine dernière pour s'être absenté de son domicile», rapporte-t-on.

Le parquet a requis six mois d'emprisonnement. Toutefois, le tribunal l'a finalement condamné à trois mois avec mandat de dépôt.