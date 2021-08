Sahara : L’ONU nomme un Russe chef de la MINURSO

Ce vendredi 27 août, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a nommé le Russe Alexander Ivanko comme nouveau représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO.

Il succède ainsi au Canadien Colin Stewart dont la mission a expiré en juillet dernier. Ivanko connait bien les arcanes de la MINURSO et les problèmes auxquels elle fait face. Depuis 2009, il travaillait au sein de l’état-major de la mission onusienne au Sahara.

Le Russe apporte à «ce poste plus de 30 ans d'expérience dans les affaires internationales, le maintien de la paix et le journalisme. Il a auparavant été directeur de l'information publique pour la Mission des Nations Unies au Kosovo (2006-2009) et porte-parole des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (1994-1998)», indique l’ONU.

Les relations entre Colin Stewart et le Polisario étaient tendues. Le Canadien a refusé de se réunir avec des membres du Front à «Bir Lhalou», exigeant de se rencontrer uniquement dans les camps de Tindouf sur le territoire algérien.

Le poste d'envoyé personnel du SG de l'ONU reste toujours vacant depuis mai 2019, suite à la démission de l’Allemand Horst Köhler pour «raison de santé».