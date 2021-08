Covid-19 au Maroc : La vaccination des 12-17 ans démarre le 31 août

Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le Covid 19, le comité scientifique en charge de la stratégie nationale de vaccination a recommandé, jeudi 26 août 2021, de vacciner les élèves âgés entre 12 et 17 ans pour protéger tous les citoyens, au vu de la hausse des cas positifs enregistrés et dans le but d’accélérer la réalisation de l'immunité collective. Un communiqué du ministère de l’Education nationale, parvenu à Yabiladi, annonce l'adoption de l'utilisation des vaccins Sinopharm et Pfizer pour cette classe d'âge. «Le processus sera volontaire, non obligatoire et conditionné à l'approbation des parents des élèves», insiste-t-on.

«Après avoir présenté un rapport à l'attention du comité interministériel présidé par le chef du gouvernement, lors de sa réunion du vendredi 27 août, ce dernier a décidé d'organiser un vaste processus de vaccination qui inclura les élèves de l’enseignement public et privé et les écoles de missions, âgés de 12 et 17 ans», ajoute-t-on. L’opération démarrera, ce mardi 31 août. Les établissements d'enseignement qui accueilleront les centres de vaccination pour cette tranche d’âge seront annoncés via le portail officiel du ministère de l’Education nationale et les sites des académies régionales d'Education et des directions régionales, ainsi que les pages du ministère sur les réseaux sociaux. Des unités mobiles de vaccination seront mises en place pour les zones rurales et reculées.

«Nous appelons tous les parents et tuteurs à accompagner leurs enfants jusqu'à l'établissement d'enseignement le plus proche de leur lieu de résidence, désigné à cet effet, afin de bénéficier de la première dose du vaccin», indique le ministère tout en insistant sur le respect des mesures préventives.

Sinopharm ou Pfizer au choix

«Cette réunion a été l’occasion pour mettre en avant la pertinence de la vaccination pour cette tranche d’âge. Avec le variant Delta, ils sont les plus touchés. Leur vaccination est donc importante pour les protéger, protéger leur entourage et pour une rentrée scolaire sécurisée», nous déclare ce vendredi Dr. Moulay Said Afif, membre du comité scientifique de la vaccination anti-Covid19.

«Les parents auront le choix entre l’un des deux vaccins. La réunion a également permis de décider que la vaccination de cette tranche ne sera pas obligatoire», poursuit le président d'InfoVac Maroc. L’expert rappelle que «des millions d’enfants ont été vaccinés via Pfizer aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France». «Pour Sinopharm, il est utilisé pour cette tranche d'âge en Chine et aux Emirats arabes unis», indique-t-il, concluant toutefois qu'«il y aura un suivi par le comité de pharmacovigilance comme cela été fait pour la vaccination des adultes».