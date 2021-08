Elections du 8 septembre : Les MRE, grands absents des programmes de partis politiques ?

Après avoir opposé une fin de non-recevoir à la participation politiques des Marocains du monde en mars dernier, en votant massivement contre un amendement de la Loi électorale, les partis politiques entérinent ce choix de tourner le dos aux MRE. Il suffit de consulter les programmes des principales formations politiques pour les prochaines élections, disponibles jusqu’à présent, pour entériner cette marginalisation.

Ainsi, en donnant la priorité dans son programme notamment à «la protection contre les aléas de la vie», à un «système de santé qui préserve la dignité» et «des emplois pour tous», le Rassemblement national des indépendants (RNI) choisi d'éluder les problématiques des MRE. Long de plus de 169 pages, le programme, qui promet de «relancer l'économie et l'emploi», «l’inclusion par l'emploi et l'éducation» et «changer l’administration» ne contient aucune mesures à l’adresse des Marocains du monde.

Le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) ne fait pas mieux. En axant ses engagements 2021-2026 sur le «bien-être du citoyen» et la «bonne gouvernance», le Tracteur s’engage notamment «pour une école publique forte, des services de santé de qualité et un logement décent qui garantissent l'inclusion et la dignité des citoyens». Et comme son rival, aucune mesure n’est proposée pour les Marocains du monde.

De son côté, le Parti de l’Istiqlal, pourtant à l’origine de l’amendement de la Loi électorale pour le vote des MRE, semble baisser les bras. Ses 154 mesures, 8 engagements et 4 chantiers, qui promettent notamment de «sortir un million de familles de la pauvreté et de la fragilité» et de «protéger et élargir la classe moyenne tout en augmentant son pouvoir d'achat de plus de 20%» ne mentionnent aucunement les Marocains résidant à l’étranger ou leurs doléances.

«Défendre sans relâche les intérêts des Marocains du monde»

Sur les pas de ses principaux rivaux, le Parti de la justice et du développement (PJD), dont le programme n’est pas encore publié, ne dérogera pas à la règle. Un avant-goût confirmant ce constat a été donné, fin juillet, lors d’une conférence de presse tenue à Rabat pour exploser les grandes lignes de sa feuille de route.

En revanche, d’autres formations politiques ont insisté sur la place des MRE dans le développement au Maroc en leur dédiant des sections ou des mesures. C’est le cas notamment du Parti du progrès et du socialisme (PPS), qui promet de «défendre sans relâche les intérêts des Marocains du monde» et «tout faire pour protéger et promouvoir les droits de nos concitoyens résidents à l’étranger, dans le respect du droit international, des conventions et accords qui lient le Maroc aux pays en question et des lois en vigueur dans les pays d’accueil». La formation politique s’engage aussi à «militer pour se conformer aux dispositions de la constitution 2011 pour assurer la participation effective des Marocains du monde aux institutions élues et aux instances consultatives», à «développer la présence culturelle du Maroc, sous toutes ses formes, dans les pays d’accueil».

Pour se faire, le PPS propose de «créer un observatoire des compétences marocaines dans le monde avec l’organisation d’un forum annuel comme lieu d’échange, d’implication des Marocains du Monde dans le développement de leur pays d’origine» et de «rendre effective la création d’un guichet unique au sein de l’administration Marocaine pour faciliter les conditions de séjour des MRE».

«Reconnaître le droit des MRE à la participation politique»

Pour sa part, le Mouvement populaire (MP) propose 8 mesures au profit des Marocains du monde. Le parti de l’Epi veut ainsi «revoir l’approche légale, politique et sociale pour les cas des MRE lors du traitement de leurs problématiques, leur droits et leurs souffrances, que ce soit dans les pays de résidence ou au Maroc». Tout en insistant sur le «renforcement de leur participation politique surtout dans l’institution législative», la formation politique de Mohand Laenser propose de «revoir le cadre et le rôle des institutions chargés des MRE, de soutenir les organisations opérant sur les dossiers de cette catégorie et d’accorder l’attention à l’infrastructure et ressources humaines des consulats». Elle promet aussi de «permettre aux MRE d’occuper des postes de responsabilité dans les administrations et institutions marocaines» et de «renforcer l’attachement à l’identité marocaine chez eux».

Pour sa part, l’Union socialiste des forces populaires (USFP) appelle, dans son programme, à «adopter une approche claire pour les MRE, surtout les nouvelles générations». Le parti de la Rose propose ainsi de «renforcer et développer l’accompagnement social pour les MRE, en élargissant les cartes de bénéficiaires du soutien destiné aux catégories vulnérables, à travers la création de mécanisme d’intégration des Marocains du monde revenant dans le Royaume, l’accompagnement des mineurs ainsi que les séniors se trouvant dans des situations de vulnérabilité».

L’USFP insiste aussi sur «le développement de l’accompagnement administratif et légal des MRE à travers la mise à nouveau des consulats et la digitalisation notamment», tout comme les droits des MRE en «reconnaissant leur droit à la participation politique». Elle propose également de revoir la structure du Conseil de la communauté marocaine résidant à l’étranger (CCME), «en créant un pôle pour étudier et suivre les transformations sociétales dans les pays de la diaspora et mesurer les effets de ces transformations sur les paris internes et externes du Royaume».