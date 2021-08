Taounate : Le Parquet dément la mort d’un candidat pour des différends électoraux

Le procureur près la Cour d’appel de Fès a annoncé, jeudi soir, que suite aux informations relayées sur la décapitation présumée d’un candidat aux élections communales de Mkansa, dans la province de Taounate, le Parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les faits.

Dans un communiqué, le procureur a indiqué que les données préliminaires montraient qu’il s’agissait d’une fausse information et que l’affaire était liée à un différend familial, qui aurait tourné à l’échange de coups et de blessures au domicile dudit candidat. La même source a souligné que l’affaire était sans rapport avec un quelconque différend lié à la campagne électorale et que ces faits remontaient à une période antérieure.

Plus tôt dans la journée, des sources médiatiques ont rapporté qu’un candidat aux élections communales pour le Rassemblement national des indépendants (RNI), ancien président de commune, a été retrouvé mort alors que ses partisans l’attendaient pour débuter la campagne électorale.