La nouvelle Opel Rocks-e sera produite dans l'usine de Kénitra

Le groupe automobile Stellantis, produit de la fusion du groupe PSA et de Fiat Chrysler automobiles, a annoncé que l’Opel Rocks-e sera assemblée au Maroc, dans l’usine Stellantis à Kénitra. Cette usine marocaine produit déjà la Peugeot 208, qui est la voiture la plus vendue en France en 2020 et la Citroën Ami du groupe conçue en collaboration avec l’Africa Technical Center, le centre de recherche et de développement du Groupe situé à Casablanca, rappelle Challenge.

«Stellantis au Maroc se positionne comme un important contributeur à la filière automobile du pays. La production de l’Opel Rocks-e bénéficiera d’un écosystème de fournisseurs locaux et d’une équipe talentueuse et diversifiée au sein de l’Africa Technical Center et à l’usine de Kenitra», a déclaré pour l’occasion Samir Cherfran, Chief Operating Officer de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique.

Le Rocks-e propose, selon la marque allemande Opel, une réponse à l’évolution des besoins de mobilité sur différents marchés de la planète. Derrière l’éclair de la marque posé sur la carrosserie, on retrouvera en réalité une Citroën Ami rebadgée et légèrement modifiée, pour réduire les couts de production et de conception.

Le véhicule électrique produit au Maroc propose un «quadricycle léger à moteur» d’une autonomie de 75 kilomètres et d’une vitesse de pointe limitée à 45 km/h pensé pour assurer des petits déplacements urbains en offrant un encombrement minimum lors des stationnements et un coût réduit. Techniquement, le véhicule a été conçu pour proposer un véhicule électrique sans permis au marché français, conductible dès 14 ans pour les détenteurs du brevet de sécurité routière, soit le permis AM.

Les commandes du véhicule seront réservées au marché Allemand dans un premier temps, avant qu’elles ne s’ouvrent sur d’autres marchés courant 2022.