Le CCM dévoile la liste des cinémas bénéficiaires des aides à la numérisation et à la création

Le Centre cinématographique marocain (CCM) vient de dévoiler la liste des cinémas ayant bénéficié des aides financières à la numérisation et à la création pour l'année 2021. Selon un communiqué, la liste des cinémas bénéficiaires a été arrêtée lors d'une réunion qui s'est tenue lundi au siège du Centre de la commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma à Rabat.

Cette réunion avait pour but de «statuer sur les dossiers reçus par son secrétariat et éligibles à l’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma, tout en prenant en considération l’évaluation des dossiers selon les critères, conformément aux dispositions de l’arrêté conjoint du ministre de la Communication porte-parole du gouvernement et du ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des finances chargées du budget, n° 2491.12 (du 19 septembre 2012)», précise la même source.

Ainsi, la Commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma a attribué une aide de 5 700 000 dirhams à la création au cinéma Aeria Park à Casablanca, ainsi qu'une aide à la numérisation au cinéma Ritz de Casablanca et au cinéma ABC de Casablanca d'un montant de 900 000 dirhams chacun. La numérisation du cinéma de Lutetia à Casablanca a également été soutenue avec une aide de 740 000 dirhams. 760 000 dirhams ont été alloués à la salle 2 et 800 000 dirhams à la salle 3 du Mégarama de Rabat pour leur numérisation.