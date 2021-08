Melilla : Une famille marocaine appelle à rapatrier le corps d'un jeune décédé en mer

La famille d'Abdelfattah Charkaoui, un homme décédé en début du mois d’août alors qu'il tentait de nager jusqu'à Melilla, est mobilisée depuis quelques semaines pour pouvoir rapatrier son corps au Maroc. Elle demande ainsi aux autorités marocaines et espagnoles une ouverture exceptionnelle des frontières afin d’enterrer le jeune marocain à Nador.

Selon El Faro de Melilla, l'Association marocaine des droits humains (AMDH), saisie par la famille, a adressé une lettre au ministère de l'Intérieur lui demandant d’autoriser le rapatriement de la dépouille du jeune marocain. L’ONG a également organisé, mercredi, une conférence de presse pour réitérer la demande de la famille.

Auprès du média espagnol, la sœur du défunt a appelé à «remettre le corps à la famille, sa mère et son père, afin qu'ils puissent enterrer leur fils». «Ma mère est dans un état difficile après avoir appris la nouvelle», témoigne-t-elle.

Le 18 août dernier, la famille d'Abdelfattah Charkaoui a fait part de sa demande de rapatriement de la dépouille après que les autorités marocaines ont confirmé le décès à la femme du défunt, père de deux enfants qu’il a laissés au Maroc. Dix jours plus tôt, le jeune marocain a tenté de traverser vers Melilla. Son corps sans vie est retrouvé sur la plage de Cortados de Aguadú.

Selon le dernier rapport de Border Violence Monitoring Network, les routes migratoires se sont diversifiées et sont devenues plus dangereuses en raison de la fermeture des frontières marocaines avec Ceuta et Melilla, conclut le média.