Mineurs à Ceuta : Podemos s'attaque à son tour au Maroc et à Grande-Marlaska

Le parti de gauche radicale Podemos, pourtant membre de la coalition gouvernementale en Espagne, a profité du dossier des mineurs isolés à Ceuta pour s’attaquer au Maroc et au gouvernement Sanchez. Mercredi, des sources au sein de Podemos ont qualifié le Maroc de «pays qui viole systématiquement les droits humains», rapporte El Espanol.

Selon le média, la formation politique fondée par Pablo Iglesias et dirigée actuellement par Ione Belarra a fustigé la politique d'immigration du gouvernement Sanchez, estimant qu’elle serait «plus proche de ce que le Parti populaire pourrait faire», en dénonçant les retours à chaud, surtout lorsqu’il s’agit de mineurs.

Les sources de Podemos ont rappelé que «la ministre Ione Belarra a mis en garde par lettre le ministre de l'Intérieur», contre l’opération de rapatriement des mineurs vers le Maroc. «Les mineurs non accompagnés qui entrent dans notre pays doivent être protégés conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant et à ce que dit notre loi sur l'enfance et l'adolescence et que nous devons respecter», insistent-elles. En mai dernier, la dirigeante de Podemos et ministre des Affaires sociales a tenté de convaincre les communautés autonomes d’accepter, selon des quotas, les mineurs entrés à Ceuta.

Profitant de la situation actuelle, en plein débat sur la légalité de la procédure de rapatriement lancée le 13 août mais suspendue par la justice espagnole, Podemos estime «essentiel que le rapatriement respecte la procédure et les garanties établies pour la défense de l'intérêt supérieur du mineur». Le parti note que le ministre de l’Intérieur a déjà été prévenu que sans un «protocole protégeant les mineurs», sa politique visant à «rapatrier ceux qui le souhaitent» et «garder ceux qui ne souhaitent pas partir enfreindrait la loi».

A rappeler qu'il y a quelques jours, les partis d’opposition en Espagne ont critiqué le gouvernement de Pedro Sanchez et son ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska suite à l’opération de rapatriement de centaines de mineurs vers le Maroc.