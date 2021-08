Libye : 195 migrants marocains détenus seront rapatriés

Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdallah Ellafi (g.) et Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères (d.) / DR.

Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdallah Ellafi, a annoncé mercredi que 195 Marocains détenus en Libye seront rapatriés prochainement, grâce à des opérations coordonnées entre les autorités libyennes et le ministère marocain de l’Intérieur. Lors d’une conférence conjointe avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, le responsable a indiqué que cette opération concernera les ressortissants marocains bloqués et leurs familles.

Abdallah Ellafi a indiqué que les ressortissants étaient en bonne santé et qu’ils étaient retenus dans des centres et dans de bonnes conditions, en réponse aux appels d’associations marocaines qui ont alerté sur les conditions de vie des migrants marocains, qui envisageaient de traverser vers l’Europe mais qui se sont retrouvés détenus en Libye, en Algérie et en Tunisie.

Depuis pluiseurs jours, le réseau Alarm Phone et l’Association marocaine des droits humains (AMDH) a appelé à une intervention auprès des détenus. Certains parmi eux ont fait part de «souffrances subies par les jeunes marocains», poussés dernièrement à manifester en demandant une accélération de leur procédure de rapatriement vers le Maroc.