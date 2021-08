Maroc : La campagne électorale démarre aujourd'hui sous le signe du Covid-19

La campagne électorale pour le scrutin du 8 septembre a démarré ce jeudi à 0h00. La campagne prendra fin mardi 07 septembre à minuit et offre une opportunité pour les formations politiques candidates de présenter et de défendre devant les électeurs leurs programmes et projets économiques, sociaux et culturels.

Le contexte pandémique et la propagation du Covid-19 force cependant les partis politiques à ajuster leurs stratégies de communication, notamment par l'utilisation des outils numériques (visioconférences, meetings hybrides, et.), de limiter au minimum les rencontres physiques et d'observer scrupuleusement les restrictions en vigueur contre la pandémie préconisées par les autorités sanitaires. Les partis sont ainsi appelés à élaborer une feuille de route souple et adaptable aux besoins de la situation pandémique.

Le dépôt des candidatures aux élections générales a précédé la campagne électorale, une opération qui s'est déroulée du 16 au 25 août. 32 partis en situation régulière ont ainsi pu présenter des candidats pour le prochain scrutin couvrant des circonscriptions électorales locales et régionales.

Les listes électorales relatives aux élections législatives de cette année ont recensé un total de 17 983 490 inscrits, selon le site officiel relatif aux listes électorales, soit 2 280 898 nouveaux électeurs par rapport aux dernières échéances électorales. En termes de représentation des genres, les femmes représentent 46% des électeurs contre 54% pour les hommes, le même écart est observé entre territoires, où 46% des votants proviennent de zones rurales et 54% d'espaces urbains.

Pour la segmentation par âge, 23% des électeurs ont 60 ans et plus, alors que 9% ont entre 55 et 59 ans et 20% entre 45 et 54 ans. Les votants âgés de 35 à 44 ans représentent 21% des électeurs, contre 19% pour la tranche des 25-34 ans et 8% pour les 18-24 ans.

L'État a octroyé une contribution au financement des campagnes électorales pour l'élection des membres de la Chambre des représentants de 160 millions de dirhams (MDH), une contribution de 180 MDH pour les communales et 80 MDH pour les régionales.