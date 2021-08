Marhaba : L’impossible remboursement des billets de bateau ?

Depuis l’annonce des remboursements des billets de bateau par les ministères de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau et celui de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration pour les Marocains du monde, ces derniers n’ont pas pu tous accéder à la plateforme dédiée. Si les usagers peuvent s'y connecter, le formulaire d'envoi des informations bloque au cours du processus, rendant l’introduction des demandes au mieux plus longue, au pire impossible.

Contactée par Yabiladi, une source administrative a confirmé les dysfonctionnements. Plusieurs Marocains résidant à l'étranger ont en effet appelé les départements de tutelle pour se plaindre, mais les responsables n'ont pas de solution immédiate si ce n'est de prendre son mal en patience. La même source a indiqué à notre rédaction que tout ce qui peut être recommandé à ce stade, «c’est de continuer à essayer sur le site jusqu’à arriver à finaliser la demande de remboursement». Par ailleurs, aucune source au sein du ministère n’a pu confirmer ou infirmer s’il s’agissait d’un problème temporaire de maintenance du site.

En attendant, les voyageurs ne décolèrent pas. Ce qui semblait être un cadeau de bienvenue pour les familles ayant payé le prix fort du bateau en pleine saison estivale, semble se transformer en chemin de croix, certains parlant même d' «arnaque» après avoir découvert que l'adresse email officielle est également dysfonctionnelle. L'administration en charge tente néanmoins de rassurer. «Dès que les demandes sont finalisées, les voyageurs éligibles doivent attendre leur remboursement qui se fait dans tous les cas» et suite auquel ils perçoivent les sommes remboursées par virement sur un compte bancaire ouvert au Maroc ou à travers les services de Barid Bank et de Barid Cash, a précisé notre source.

Des billets remboursables sur les dates de juin à septembre

Depuis juillet dernier, les deux ministères ont publié un arrêté conjoint fixant les conditions et modalités de versement des remboursements partiel des billets des traversées par mer, effectuées par les Marocains résidant à l’étranger rejoignant le Maroc. Cette mesure fait suite aux instructions royales pour faciliter le retour des MRE, à travers les lignes maritimes reliant les ports de la France et de l’Italie à ceux du pays.

Cette option concerne les voyageurs entrant durant la période du 15 juin au 30 septembre 2021, et dont le prix du ticket du voyage excède le tarif de référence fixé par l’administration. Dans ce cas, chaque voyageur peut bénéficier une seule fois d’un remboursement partiel entre 1 000 et 3 000 dirhams. En revanche, ce remboursement ne concerne pas les voyages à bord des deux navires (VICTORIA1 et ROMANTIKA) affrétés par l’Etat marocain pour la compagnie nationale Intershipping. Cette opération de remboursement est accessible sur le site https://marhaba2021.mtpnet.gov.ma.