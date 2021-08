Israël réagit à la rupture par l’Algérie de ses relations avec le Maroc

Israël a réagi à la rupture par l’Algérie de ses relations avec le Maroc. «Ce qui compte, ce sont les très bonnes relations entre Israël et le Maroc», illustrées par la récente visite du ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid et «la coopération entre les deux pays pour le bien de leurs citoyens et de toute la région», a déclaré à l’AFP, sous couvert d’anonymat, une source diplomatique israélienne.

«Israël et le Maroc sont une partie importante d'un axe pragmatique et positif dans la région face à un axe qui va en sens inverse et qui inclut l'Iran et l'Algérie», précise-t-elle. La même source ajoute que «l'Algérie devrait se focaliser sur l'ensemble des problèmes auxquels elle est confrontée, en particulier les problèmes économiques sérieux». Et de balayer d’un revers de main, les «accusations» algériennes contre Israël, la qualifiant d’ «infondées et sans intérêt».

Pour rappel, le vendredi 13 août à Casablanca, le ministre israélien des Affaires étrangères s’était montré préoccupé par le «rôle de l’Algérie dans la région» et sa «proximité avec l’Iran».