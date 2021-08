Vaccination des moins de 18 ans : Le comité scientifique approuve l'utilisation de Pfizer et Sinopharm

Le comité scientifique et technique de vaccination contre la Covid-19 a décidé d’adopter le vaccin chinois de Sinopharm pour vacciner les élèves âgés 12 à 17 ans, en préparation pour la rentrée scolaire prévue le 10 septembre. Dans une déclaration à la presse, le professeur Moulay Saïd Afif a confirmé cette décision prise par le comité scientifique, précisant que la vaccination se fera par les vaccins Sinopharm et Pfizer après avoir reçu les résultats des recherches liées au premier vaccin.

Le professeur Afif avait annoncé auparavant que les élèves recevront le vaccin américain Pfizer, en expliquant que c’est le vaccin le plus approuvé pour cette tranche d’âge dans le monde. Concernant l’effet sur l’immunité des élèves, il a souligné que «le vaccin a été utilisé en Amérique, en France et en Allemagne et n’a posé aucun problème», notant que «Pfizer est efficace et sûr».

L’expert a précisé que «les étudiants recevront deux doses et la deuxième injection aura lieu trois semaines après la première».