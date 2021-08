Morocco Foodex homologué par le Brésil pour certifier à la source des produits agricoles

Le Brésil a annoncé l'homologation au Système brésilien d'enregistrement des organismes et laboratoires étrangers (SISCOLE) de Morocco Foodex, un établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations du Maroc qui permet de certifier à la source certains produits marocains. L'homologation permet désormais l'entrée dans la première économie sud-américaine de boissons, d'huiles d'olive et d'huiles de grignons d'olive sans passer par un laboratoire brésilien d'homologation.

Morocco Foodex est maintenant en mesure d'accréditer les laboratoires marocains, ce qui accélérera le dédouanement des produits marocains au Brésil, le Royaume a d'ailleurs déjà obtenu la certification d'un laboratoire local pour publier des rapports sur les exportations.

Les produits marocains homologués subiront désormais une analyse au Brésil qui se fera seulement sur échantillon de l'expédition et le produit sera dédouané au port avant que le résultat ne sorte.

Selon Hugo Caruso, le coordinateur général de la qualité des végétaux au Secrétariat de l'agriculture et de la défense de l'élevage (SDA) au ministère brésilien de l'Agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement alimentaire, cette nouveauté «facilite les importations, permettant plus de compétitivité, car le processus d'importation devient plus rapide».

Pour rappel, Morocco Foodex est un établissement public autonome de contrôle et de coordination des exportations placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rurale et des eaux et forêts.

Les exportations marocaines vers le Brésil ont atteint plus de 5 155 millions de dirhams (574 millions de dollars) au premier semestre de cette année ce qui représente une hausse de 13,91% par rapport à la même période en 2020. Sur la même période, le Maroc a dégagé un excédent commercial de près de 3 269 millions de dirhams (364 millions de dollars) avec le Brésil, en hausse de 55,28%.