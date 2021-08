L'IRT renforce ses rangs avec Abdellah El Moudene et Mouad Ajandouz

Le Club de football de l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT) a annoncé le renforcement de son banc avec le milieu de terrain algérien Abdellah El Moudene, et l'attaquant marocain Mouad Ajandouz.

L'IRT a souligné dans un communiqué avoir signé un contrat de deux saisons renouvelable avec Abdellah El Moudene, âgé de 27 ans, qui a eu l'occasion de jouer dans des clubs algériens et français avant de rejoindre le MC Oujda en février. Le club s'est également engagé avec Mouad Ajandouz, formé à l'Académie Mohammed VI de Football, pour trois saisons.

Le club de la ville du Détroit avait déjà annoncé le renouvellement pour trois saisons du contrat du gardien de but Imad Askar, ainsi que la signature à nouveau d'un contrat avec l'attaquant Ahmed Hammoudan, après un prêt en Arabie saoudite et au Qatar. Le banc a aussi été renouvelé en profondeur avec la signature pour deux saisons avec l'attaquant Youssef Benali, le défenseur latéral droit Abdellatif Noussir, et l'attaquant Hamdi Laachir "Hamada". Le Club tangérois a aussi rennouvellé le contrat du capitaine de l'équipe, Mehdi El Khallati, et du joueur Taoufik Ijroten pour deux saisons.

Il y a peu, l'IRT avait annoncé avoir signé un contrat avec le français Bernard Casoni pour qu'il endosse la casquette d'entraineur pour deux saisons.

L'IRT évolue toujours en Botola Pro D1 dont il a gagné la saison 2017-2018 pour redescendre à la 8e place lors de la saison 2020-2021.