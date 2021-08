Coupe du monde féminine de football : Le Maroc affronte le Bénin au 2e tour des éliminatoires

L'équipe féminine marocaine de football U20 affrontera son homologue du Bénin au deuxième tour des éliminatoires africaines de la Coupe du monde féminine de la FIFA pour son édition Costa Rica 2022. Le match aller devrait se dérouler entre le 23 et le 25 septembre au Bénin et le match retour entre le 7 et le 9 octobre au Maroc, a indiqué la Confédération Africaine de Football (CAF) dans un communiqué.

Les Marocaines espèrent se qualifier pour la première fois pour cette compétition inaugurée en 2002 au Canada. Le Nigeria est, à ce jour, le pays africain avec le meilleur historique dans la compétition avec une seconde place en 2010 et en 2014 ainsi qu'une quatrième place en 2014.

Les autres matchs du deuxième tour des éliminatoires se dérouleront comme suit :

• Érythrée - Tanzanie

• Rwanda - Éthiopie

• Mozambique - Afrique du Sud

• Mauritanie - Ghana

• Mali - Sénégal

• Le vainqueur du match entre Sao Tomé et Principe et la République Démocratique du Congo - Cameroun

• République Centrafricaine - Nigeria

• Angola - Botswana

• Kenya - Ouganda

• Zambie - Malawi

• Égypte - Congo

• Burundi - Namibie

• Gambie - Burkina Faso

• Guinée-Sierra Leone

• Gabon - Guinée-Bissau