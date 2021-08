Covid-19 au Maroc : Flou autour de la vaccination des élèves entre 12 et 17 ans

Le processus de vaccination des élèves de 12 à 17 ans reste ambigu. Après que le Comité scientifique et technique relevant du ministère de la Santé a recommandé que les élèves soient vaccinés avant la rentrée scolaire, afin d’assurer une reprise présentielle dans les meilleures conditions, ce processus prévu à partir du 23 août ne serait pas encore lancé.

Dans des déclarations à Yabiladi, un cadre du ministère de la Santé a confirmé que ce dernier avait commencé ses préparatifs il y a quelques jours, ajoutant que le personnel médical qui doit veiller sur l’opération a été désigné et informé à ce propos. Cependant, ces équipes restent elles-mêmes en attente du lancement officiel de l’opération visant cette catégorie d’âges, pourtant prévue dès lundi 23 août. Selon la même source, le processus de vaccination des 12-17 ans ne devrait prendre que dix jours.

De son côté, le ministère de l’Education nationale a œuvré pour la mise en place de centres de vaccination dans les écoles et les centres spécialisés de différentes villes et régions. Les différentes académies régionales de l’éducation et de de formation professionnelle ont lancé leur projet de lancer ce processus qui concerne environ 4 millions d’élèves.

Une campagne reportée sine die

En marge de la cérémonie de lancement du deuxième centre de vaccination numérique et intégré au niveau national, hier à Salé, le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb a déclaré que la vaccination ou non des enfants en bas âge est encore à l’étude et n’est pas encore décidée de manière définitive. Selon lui, le débat reste en cours concernant la vaccination de ce groupe, sachant qu’il y a des pays qui ont décidé de choisir de le vacciner, d'autres non. Au Maroc, le sujet n’est pas encore concerné par des décisions officielles, a-t-il ajouté.

Tenu lundi, le conseil de gouvernement a décidé de reporter la rentrée scolaire au vendredi 10 septembre 2021, au lieu du vendredi 3 septembre. Plusieurs sources médiatiques ont fait le lien entre cette mesure et la finalisation des préparatifs nécessaires à la vaccination des écoliers de 12 à 17 ans, surtout que le variant Delta de la Covid-19 touche particulièrement les jeunes et que ces derniers font désormais partie des cas admis en réanimation. Le flou autour de l'opération de vaccination semble indiqué le contraire. Il est plus probable que le report de la rentrée scolaire soit dû aux élections législatives mobilisant les écoles publiques.

Dimanche, le docteur Moulay Saïd Afif, membre du Comité, a indiqué que la vaccination des 12-17 ans se ferait avec la formule développée par Pfizer/BioNTech. Cette première étape fait partie d’une large opération qui devrait concerner les moins de 18 ans. Le médecin a indiqué aussi que toutes les données sont étudiées sur des bases scientifiques, concernant l’utilisation du vaccin chinois développé par Sinopharm chez les plus jeunes, au lendemain de l’acquisition de nouvelles doses des deux vaccins par le Maroc.