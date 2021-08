Elections : Mohamed Benaïssa se présente aux communales sous les couleurs du PAM

L'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Benaïssa, a déposé, mardi, son dossier de candidature bringuer un nouveau mandat à la tête du conseil communal d’Assilah. Des élections auxquelles il se présente sous les couleurs du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM). Selon le portail officiel de ce dernier, la liste déposée par Mohamed Benaïssa est composée de «80% de jeunes candidats, diplômés d’universités, experts dans de multiples disciplines telles que la médecine, la pharmacie, le droit public, l'éducation et l'ingénierie, en plus de la présence d'éléments de la société civile et d’acteurs du commerce, de l'artisanat et de la pêche».

Le PAM rappelle que Mohamed Benaïssa a précédemment occupé le poste de ministre des Affaires étrangères d’avril 1999 à octobre 2007. Avant cela, il a été ambassadeur du Maroc aux États-Unis d'Amérique (1993 à 1999) et a également occupé le poste de ministre de la Culture de 1985 à 1992. L’homme politique, natif d’Assilah, a également été directeur des journaux «Al Mitaq al Watani» et «Al-Maghrib» de 1981 à 1985.

Après avoir quitté le gouvernement, il s'est éloigné de la politique. Depuis 2009, Mohamed Benaïssa est le secrétaire général de la Fondation Forum d'Assilah, qui organise le Moussem Culturel international d’Assilah depuis 1978.