L'attaquant marocain Soufiane Rahimi signe avec le club émirati d'Al Ain

Le club émirati d'Al Ain a annoncé la signature de Soufiane Rahimi, joueur phare de l'équipe du Raja Casablanca et des Lions de l'Atlas, pour une durée annoncée de 4 saisons. Rahimi portera le maillot numéro 21 avec le club de l'est du pays évoluant dans le championnat des Émirats arabes unis. «L'attente est terminée, le joueur Soufiane Rahimi rejoint les rangs du leader», a annoncé Al Ain FC sur son compte Twitter.

Dans un témoignage relayé par le site officiel de l'équipe, le joueur marocain a déclaré que son grand désir de porter le maillot du club l'a poussé très tôt à arrêter les négociations avec d'autres clubs intéressés. «Je promets à tout le monde de redoubler d'efforts, de travailler dur faire preuve de combativité en défendant le slogan "leader"», a déclaré le joueur marocain, après son arrivée au club pour recevoir son maillot.

سفيان رحيمي: أعد الجميع بمضاعفة الجهود والعمل الجاد وإظهار روح القتال في الدفاع عن شعار "الزعيم"#نادي_العين pic.twitter.com/WkESfZ4Qeu — نادي العين (@alainfcae) August 24, 2021

Soufiane Rahimi s'est illustré avec le Raja pour la saison 2019-2020 en inscrivant 12 buts lors de 43 matchs et devenant meilleur buteur et meilleur joueur du Championnat d'Afrique des nations 2020 et meilleur joueur de la Botola, la même année. Pour la saison 2020-2021, Soufiane a gardé son titre de meilleur joueur en Botola et s'est offert celui de meilleur passeur.

Al Ain espère que l'arrivée de Rahimi va permettre au club de retrouver sa place de champion des Émirats arabes unis, remportée 13 fois depuis 1977.