Maroc-Algérie : Des réactions internationales à l'annonce de rupture des liens diplomatiques

Un responsable du département d'Etat américain a affirmé, mardi, que l'amélioration des relations entre l'Algérie et le Maroc favorisera une meilleure confrontation des défis régionaux. Réagissant à l’annonce, par l’Algérie, de la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc, le responsable ayant requis l’anonymat a indiqué à la chaîne Al Hurra que l'administration américaine «a appris les informations selon lesquelles l'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc».

Le responsable a souligné que le gouvernement américain est «convaincu que l'amélioration des relations permettra aux deux pays de mieux traiter les problèmes régionaux et bilatéraux tels que le terrorisme, l'immigration irrégulière, le trafic de drogue et l'intégration commerciale».

Pour sa part, le porte-parole du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies a esquivé, mardi, une question sur la rupture des relations diplomatiques entre Rabat et Alger. Interrogé lors du point de presse quotidien du bureau du porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric a affirmé qu’il n’est pas au courant. «C'est la première fois que j'en entends parler. Laissez-moi regarder et je vous enverrai à tous quelque chose par écrit», a-t-il répondu au journaliste, annonçant ainsi une réaction écrite de l’ONU.

La ligue arabe et le Parlement arabe appellent à «faire preuve de retenue»

Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboul Gheit a exprimé son «profond regret» suite à la décision de l’Algérie de rompre ses liens diplomatiques avec le Maroc. Il a appelé les deux pays à «faire preuve de retenue» et à «éviter une nouvelle escalade».

Une source officielle au Secrétariat général de la Ligue a déclaré que l'Algérie et le Maroc sont «des pays majeurs dans le système d'action arabe commune», et que «l'espoir est toujours placé dans le rétablissement d'un niveau minimum de relations d'une manière qui préserve leur stabilité, leurs intérêts et la stabilité de la région».

De son côté, le Parlement arabe a exprimé sa «profonde préoccupation» face à l'évolution des relations entre l'Algérie et le Maroc, suite à l'annonce par l'Algérie de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, appelant les deux pays à «donner la priorité aux relations fraternelles entre eux et aux intérêts de leurs peuples frères, qui imposent la retenue et d’éviter l'escalade». Dans un communiqué, le Parlement arabe a appelé l'Algérie et le Maroc à «engager un dialogue constructif pour apaiser les tensions et discuter des questions controversées entre eux dans un cadre arabe fraternel». «Puissances majeures et influentes dans le système arabe et régional, ils portent une grande responsabilité dans le renforcement de la solidarité arabe et le rejet des différences et de la division». Le Parlement arabe a également affirmé sa «pleine confiance dans la sagesse des dirigeants des deux pays et leur capacité à surmonter cette crise dans les plus brefs délais».

Mardi, l’Algérie a annoncé, par le biais de son chef de la diplomatie, qu’elle rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. Ramtane Lamamra a également rappelé que la rupture est conforme à la décision prise par le Haut Conseil de Sécurité, lors de sa réunion du 18 août consacrée à l’examen des feux de forêts que le pays a connu, visant à «revoir ses relations avec le Maroc».

Quelques heures plus tard, le Royaume du Maroc a réagi à l’annonce, qualifiant la décision d’«unilatérale», «complètement injustifiée mais attendue» et rejetant «catégoriquement les prétextes fallacieux, voire absurdes, qui la sous-tendent».

Dimanche, des sources algériennes ont estimé qu’il «devient quasi certain que les choses n’en resteront pas là», dans le cadre des tensions diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie. «Toutes les options sont désormais sur la table, y compris celle de la rupture totale des relations diplomatiques entre les deux pays. Les relations entre l’Algérie et le Maroc ont quasiment atteint le point du non-retour», ont-elles ajouté.