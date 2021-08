Attijariwafa bank lance un service pour les MRE avec l'ouverture de comptes 100% en ligne

La banque marocaine Attijariwafa bank a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau service pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE) via l’application Attijarimobile qui leur permet d’ouvrir un compte 100% en ligne.

Les clients pourront ainsi procéder à l’ouverture du compte par l’application en suivant les différentes étapes et en cas de difficultés contacter le service client de la banque au +212 5 22 58 88 59. Le service permettra de sécuriser et créer l’espace personnel, valider son identité avec un selfie, choisir une des trois offres correspondant aux besoins et signer en ligne les documents.

Les trois packages proposés aux MRE regroupent l’essentiel des services bancaires destinés à répondre aux besoins des profils, informe un communiqué de la banque. Le lancement du service est marqué par Attijariwafa bank par la gratuité des six premiers mois du service.

Une page dédiée aux MRE et à ce service est mis en ligne sur le site internet de la banque pour présenter les offres et faciliter la souscription aux comptes.