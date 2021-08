Californie : La golfeuse marocaine Inès Laklalech qualifiée au Qualifying School Stage II

La joueuse amateure du pôle Haut niveau de la Fédération royale marocaine de golf (FRMG), Inès Laklalech, s'est qualifiée pour le Qualifying School Stage II, en Californie aux Etats-Unis.

Laklalech était dans la starting list du «Qualifying School Stage I», première étape qualificative aux circuits professionnels féminins LPGA et Symetra Tour qui s'est déroulée du 19 au 22 août sur les parcours de Mission Hills Country Club et Shadow Ridge Golf Club en Californie, indique un communiqué de la FRMG. Quelque 339 participantes étaient en lice pour 95 places qualificatives au Qualifying School Stage II, précise la même source, notant que grâce à des scores de 70-70-72-68 et un total de 280 coups soit 8 sous le par, la pensionnaire du RGAM (Royal Golf Anfa Mohammedia) termine à une encourageante 13ème place ex-aequo. Le Stage II aura lieu au Plantation Golf and Country Club, à Vénice en Floride du 21 au 24 octobre, ajoute le communiqué.

Ces séries qualificatives prendront fin début décembre, en deux étapes, sur deux parcours du Robert Trent Jones Trail, dans l’Alabama. Les 45 premières et ex-aequo assureront un statut permanent pour la saison 2022-23 dans la catégorie reine féminine, le LPGA, conclut le communiqué.