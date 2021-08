Les Iles Canaries craignent un éventuel «sacrifice» des eaux en échange d’une reprise avec le Maroc

Après les mises en garde de Pablo Casado au gouvernement espagnol, le secrétaire général de Coalition Canaria (droite) a pris le relais pour lancer lui aussi des avertissements contre toute éventuelle concession au Maroc sur le dossier de la délimitation des frontières maritimes.

«Les eaux territoriales canariennes appartiennent au peuple canarien, et nous n'allons pas permettre qu'elles soient remises en question par qui que ce soit», a martelé Fernando Clavijo ce mardi dans des déclarations à la presse. Le sénateur s’est montré préoccupé par «le silence» des exécutifs central et régional quant à une possible intégration des eaux dans les négociations avec le Maroc, rapporte un média de l’archipel.

«Voyons si la solution du conflit diplomatique entre l'Espagne et le Maroc va passer en sacrifiant les Iles Canaries», a-t-il souligné, ajoutant «que rien ne le surprendrait, parce que nous croyons que Pedro Sanchez est capable de tout et qu’Angel Víctor Torres (le président du gouvernement autonome de l’archipel, également socialiste, ndlr) est capable d'avaler tout ce que Pedro Sanchez lui dira».

Pour rappel, Fernando Clavijo a été le premier à réagir, le 16 décembre 2019, suite à l'adoption du projet de loi établissant la souveraineté marocaine sur les eaux du Sahara par la Commission des Affaires étrangères, de défense, des affaires islamiques et des MRE à la Chambre des représentants marocaine. Le lendemain, il adressait une question écrite au ministre espagnol des Affaires étrangères portant sur «la décision unilatérale du Maroc de délimiter l’espace maritime sans un dialogue préalable».