Covid-19 : Après les pharmaciens, Ait Taleb suspend l’autorisation des tests salivaires

Le ministère de la santé a décidé, cette semaine, de suspendre, le certificat d’enregistrement du test salivaire «Gigalab Covid 19 Ag Gold Salive». Une décision qui intervient au lendemain d’une circulaire du ministère, écartant les pharmacies du circuit du dépistage du Covid-19 et en n’autorisant que les laboratoires de biologie médicale, des secteurs public et privé.

Ainsi, le département de Khalid Ait Taleb a sommé Gigalab Espérence, «titulaire du certificat d’enregistrement du réactif à usage de diagnostic in Vitro» de «retirer sans délai» son produit du marché. Elle est également tenue, selon la décision consultée par Yabiladi, d’«informer tous les professionnels de santé de la suspension du certificat d’enregistrement dudit réactif».

Les deux décisions rendues par le ministère de la Santé mettent fin à la polémique née après que la Chambre syndicale des biologistes au Maroc (CSBM) a saisi la direction du médicament et de la pharmacie du ministère de la Santé suite à la commercialisation, par les officines, des tests salivaires rapides de Gigalab. Les pharmaciens, en colère, avaient alors demandé de les inclure dans le circuit de dépistage du Covid-19, mettant en avant les prix de ces tests qui restent abordables ainsi que l’expertise des officines dans la consultation et l’orientation du citoyen et évoquant plusieurs exemples à l’échelle internationale, où les officines ont été appelées à participer au dépistage du SARS-CoV-2.