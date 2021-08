La reprise de l'économie du Maroc se confirme

BMCE Capital Global Research (BKGR) a publié son «Strategy» du mois de juillet dans lequel le groupe affirme que la reprise de l'économie nationale marocaine se confirme, comme en atteste l'activité durant le deuxième trimestre de 2021.

Le Maroc fait donc toujours preuve «d'une forte capacité» d’adaptation à l'évolution de la pandémie en dépit de sa propagation à grande vitesse, parvenant toujours à bien gérer la situation et le durcissement récent des restrictions sanitaires vise à préserver les acquis, notamment économiques, indique le rapport.

Dans ces conditions, l'activité s'est accrue au deuxième trimestre de 12,6%, portée par le rebond de la valeur ajoutée agricole de 19,3% et de celle non agricole de 11,7%. La récolte historique a ainsi entrainé la création d'environ 318 000 emplois au second trimestre en glissement annuel.

La hausse du taux de chômage de 0,5 pt à 12,8% s'explique cependant par l'élargissement de la population active en accroissement de 4,5%.

Dans ce sillage, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a dévoilé ses projections pour l'année 2021 qui tablent globalement sur une croissance économique de 5,8%, conditionnée par l'amélioration de situation sanitaire. Ainsi, les finances publiques connaissent un déficit budgétaire en atténuation au terme du premier semestre de -4,5% comparativement à la même période de l'année précédente.

Cette atténuation découle notamment de la résilience des recettes fiscales comme l'impôt sur le revenu (IR) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui ont augmenté de 14,3% à 24,3 milliards de dirhams (MMDH) et de 19,5% à 35,7 (MMDH) respectivement.

Pour financer son déficit, l'Argentier du Royaume compte toujours sur le marché de la dette interne sur lequel il a levé près de 73,4 MMDH, en baisse de 14,5%, profitant notamment de l'impact des tirages importants effectués en fin 2020 tant au niveau national qu'à l'international dont l'émission d'un Euro Bonds de 3 milliards de dollars en décembre.

Le déficit commercial s'est creusé à fin juin de 13% à 97,4 MMDH sous l'effet de la reprise des importations de 19,5% à 250,3 MMDH, soutenues principalement par la reprise des achats de produits finis de consommation de 36% et de biens d'équipements de 11,5%.

Les exportations nationales ont enregistré une augmentation de 24% à 152,9 MMDH, notamment par l'industrie automobile (42.8% pour 42,3 MMDH) et de celle des phosphates (23,8% à 31 MMDH).

Les transactions enregistrées au niveau du marché boursier au cours du mois de juillet ont atteint environ 8,7 MMDH contre seulement 1,3 MMDH au même mois de l'année précédente.