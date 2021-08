Gardiens de voitures : Une ONG appelle à une intervention du ministère de l'Intérieur

La Fédération marocaine des droits des consommateurs a appelé, cette semaine, le ministère de l'Intérieur à mettre fin à l'exploitation des consommateurs par les gardiens de voiture, plaidant pour le gel de toute autorisation d’exploitation de parking. Dans un communiqué, l’association a indiqué que «pendant que les partis s'apprêtent à se lancer dans les élections, l'électeur et consommateur est soumis à des brutalités, des agressions et des extorsions de la part des gardiens de voitures et des "gilets jaunes"».

Elle explique que certaines communes «proposaient de louer des boulevards et des rues, malgré le fait que les endroits ne leur appartiennent pas». L’ONG dénonce, dans ce sens, une «situation préoccupante» subie par les propriétaires de voitures à cause de ces «gilets jaunes», appelant à apporter des solutions alternatives pour cette catégorie.

L’appel de la Fédération marocaine des droits des consommateurs fait suite à une campagne relancée sur les réseaux sociaux, ces derniers mois, pour appeler à la «libération du domaine public des gilets jaunes» et à leur boycott. La campagne a été marquée par plusieurs témoignages de conducteurs ayant fait part de leurs mésaventures avec les gardiens de voitures.