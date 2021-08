Les associations pour l'abolition de la peine de mort misent sur les élus

Les organisations marocaines militant pour l'abolition de la peine de mort ont insisté ce mardi sur la nécessité de mobiliser les parlementaires et les élus locaux autour de cette question capitale dans l'optique de supprimer définitivement cette peine.

Avec l'arrivée des élections du 8 septembre, les acteurs associatifs ont tenu une rencontre virtuelle sous le thème «Les parlementaires au service des libertés et du droit à la vie» afin de sensibiliser les futurs législateurs sur «cette bataille à forte dimension en faveur des droits de l'Homme» ainsi que la situation des prisonniers condamnés à la peine capitale.

Les différents intervenants ont estimé que le contexte des élections générales offre l'opportunité de braquer les projecteurs sur ce sujet qui s'inscrit dans une problématique plus globale qu'est le renforcement des droits humain.

«L’annulation de la peine de mort est un engagement constitutionnel contraignant pour tous les acteurs de différents domaines», a-t-on pu entendre, ajoutant que «cette peine est en contradiction avec la constitution de 2011».

La question de la peine de mort est de plus en plus présente sur la scène politique et au sein du Parlement, notamment à travers les questions écrites et orales des membres des deux Chambres. L’entrée de cette problématique à l'hémicycle «est le fruit d’un travail méthodique porté par la création d’un ensemble de collectifs», ont précisé les associatifs.

L'intérêt médiatique pour cette question contribue à élargir le champ du débat et aider à consolider les efforts visant la protection des droits fondamentaux, avec à leur tête le droit à la vie», ont-ils conclu.

Si le Royaume continue de condamner à mort des criminels, la dernière exécution date de 1993. La peine de mort est encore prévue par la loi dans 82 pays, mais seulement 54 pays la mettent encore en œuvre de manière effective.