Maroc : L'évolution de la situation épidémiologique, l'un des défis de la rentrée scolaire pour le ministère

Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a affirmé que l’évolution de la situation épidémiologique était un défi à relever alors que la rentrée prévue pour le 10 septembre pour le préscolaire, le primaire, le collégial, le secondaire et les classes de technicien spécialisé.

L’année à venir est placée par le ministère sous le slogan «pour une renaissance éducative en perspective de l’amélioration de la qualité de l’enseignement», renaissance qui passe par la cinquantaine de filières Bachelor disponibles dans les universités publiques et privées et le développement d’enseignement hybride, des classes inversées et de la pédagogie interactive.

Pour les premières années de Bachelor, le ministère souhaite d’ailleurs éviter l’enseignement à distance qui n’est «pas des plus souhaitables», compte tenu des exigences d’autonomie et de sens de l’organisation nécessaires.

En parallèle, le ministère souhaite encourager et développer l’orientation des jeunes vers la formation professionnelle en multipliant les filières collégiales de formation professionnelle et les bacs pro, ainsi que les bourses octroyées aux stagiaires post-bac.

«Notre défi est donc à la fois de mieux former les jeunes, mais aussi de créer la croissance afin de multiplier les opportunités d’emplois», a conclu le communiqué du ministère.