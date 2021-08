Espagne : La carrière de l’ex-bras droit d’Arancha Gonzalez plombée par l'affaire Brahim Ghali

Camilo Villarino ne sera pas le prochain ambassadeur de l’Espagne en Russie. Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a décidé de ne pas entériner la proposition de son prédécesseur, indique ce mardi 24 août El Pais. Pour rappel, seulement quelques avant son limogeage, l’ancienne cheffe de diplomatie avait réussi à arracher du conseil des ministres de nommer son chef de cabinet à la tête de la représentation diplomatique de Madrid à Moscou.

Ce retrait était prévisible. Rafael Lasala, le juge d'instruction au tribunal n°7 de Saragosse, avait convoqué Camilo Villarino pour le 1er septembre en tant que «mis en cause» et non plus en sa qualité de «témoin» dans l’affaire des circonstances de l’accueil, le 18 avril, du chef du Polisario à la base militaire aérienne de Saragosse. En effet, c’est suite aux ordres donnés par l’ancien chef de cabinet de Mme. Gonzalez au commandement de l’armée de l’air que Brahim Ghali a pu entrer en Espagne sans passer par le traditionnel contrôle d'identité à la police des frontières.

Après cette convocation, la formation Ciudadanos a réclamé, début août, au gouvernement de Pedro Sanchez de ne pas nommer Villarino ambassadeur en Russie, puisque poursuivi par la justice. Le Parti populaire avait également demandé au ministre Albares de donner des explications sur la promotion accordée à l’ancien bras droit d’Arancha Gonzalez.