Le SSC Naples et Atalanta Bergame intéressés par Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat, le joueur marocain évoluant actuellement au club italien Fiorentina, intéresserait le club SSC Naples, écrit Voetbalzone, notant que le club de Serie A devra jouer des coudes avec Atalanta Bergame qui a également montré un intérêt pour le joueur de 25 ans.

Fiorentina, avec qui le joueur est en contrat jusqu’à 2024, serait disposé à transférer le joueur si les «bonnes conditions» sont réunies, selon le président du club Rocco Commisso, qui souhaiterait trouver un accord qui inclurait une période de location du joueur avec option d’achat.

Naples était déjà intéressé par le Lion de l’Atlas avant son transfert à la Fiorentina mais ce dernier avait fini par conclure le transfert à 10 millions d’euros (105 millions de dirhams). Après 31 apparitions en Série A, le joueur n’a été l’auteur d’aucun but ou de passe décisive et s'est blessé dernièrement à l’aine. Amrabat a été l’auteur d’un but avec la Hellas Verona à qui il avait été prêté pour six mois.