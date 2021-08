Espagne : Liberté provisoire pour deux Marocains accusés de viols d'une jeune

Les deux Marocains accusés d’avoir violé et torturé une jeune fille de 18 ans sur l’île de Formentera en Espagne viennent d’être mis en liberté provisoire après une décision du tribunal d’instruction d’Ibiza, informe Libertad Digital. Ce lundi, la cour saisie de cette affaire impliquant deux Marocains de 32 et 37 ans a décidé la mise en liberté provisoire des deux accusés, tout en leur retirant leur passeport et leur interdisant de quitter Ibiza et Formentera. Le Tribunal supérieur de justice des Baléares a d’ailleurs indiqué que les deux individus devront se présenter périodiquement aux autorités.

Le troisième individu accusé d’avoir participé à l’agression sexuelle qui avait pris la fuite en direction du Maroc fait toujours l’objet d’un mandat de recherche et d’arrêt pour déterminer son implication dans l'affaire.

Pour rappel, la jeune fille ayant porté plainte auprès de la police a déclaré avoir été torturée par les trois individus qui l’auraient forcée à consommer du crack et de la cocaïne avant de lui faire subir un viol collectif.