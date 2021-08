Le Maroc, 4e pays d'Afrique le plus producteur d'articles scientifiques

L’hebdomadaire scientifique «Nature», fondé en 1869 en Grande-Bretagne, a publié son index annuel de la recherche scientifique qui fait un état des lieux des publications scientifiques des États, institutions, universités, etc. Pour son édition 2021, le Maroc s’est maintenu à la 4e place du classement pour le continent Africain.

Ainsi, le Maroc s’est illustré sur le continent avec 71 publications scientifiques, derrière l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Kenya. L’Afrique du Sud domine toujours le classement africain avec 392 publications.

Les publications marocaines ont été recensées par le journal scientifique comme émanent de 67 chercheurs originaires du pays. Les travaux du Royaume se sont fait majoritairement sur les sciences physiques, avec 50 publications, suivi des sciences de la vie (9), de la chimie (5) et enfin des sciences de la terre et de l'environnement (4).

Le principal pays avec lequel les chercheurs marocains ont publiés des articles scientifiques sont les États-Unis, pour 13,95% des publications, suivi de la France avec 12,61% et l'Allemagne avec 10,17%.

Bien que le Maroc s’illustre en Afrique et au Maghreb, se retrouvant une place devant la Tunisie et 4 devant l’Algérie, le pays ne parvient toujours pas à rentrer dans le top 50 mondial. Les États-Unis dominent toujours le classement avec 29 000 publications, contre 19 084 pour la Chine en seconde place et 9 308 pour l’Allemagne en troisième place. Dans ce prestigieux classement, qui recense les publications de 82 journaux scientifiques, le pays arabe le mieux classé est actuellement l’Arabie Saoudite en 29e place avec 436 publications.

Les universités marocaines ont du mal à se distinguer dans le classement, aucune ne parvenant à entrer dans la liste des 500 universités les plus productrices d’articles dans les revues scientifiques. Une université marocaine se retrouve à la 26e place des universités Africaines, il s’agit de l’université Cadi Ayyad de Marrakech.