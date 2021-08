Covid-19 au Maroc : Les biologistes alertent sur une pénurie de réactifs des tests PCR

Alors que le Maroc fait face à une troisième vague de la pandémie du nouveau coronavirus, marquée par une propagation rapide du variant Delta du Covid-19, les biologistes du royaume alertent sur une pénurie de plusieurs produits, dont ceux permettant aux laboratoires privés de réaliser les tests PCR. Auprès de l’Economiste ce lundi, ils ont assuré que les bilans infectieux, l’inflammation, la coagulation sanguine sont également concernés. En gros, des réactifs qui tiennent à toutes les complications liées au Covid-19.

«Les importateurs de matériels et de réactifs, dont nous sommes clients, régulent l’entrée de ces produits au Maroc via des autorisations du ministère de la Santé. Toutefois, le problème n’est pas seulement à l’échelle du Maroc mais à l’international», nous explique ce lundi le docteur Adnane Rhazali, président de la Chambre syndicale des biologistes. «Nos importateurs envoient des commandes mais sont placés en liste d’attente», ajoute-t-il.

«On commence à être un peu en souffrance. La plupart des laboratoires ont des backups, des machines principales et des machines accessoires pour compenser en cas de problèmes. Mais on va être en rupture de stock.» Dr. Adnane Rhazali

Pour le président de la Chambre syndicale des biologistes et au-delà de cette rupture, d’autres problématiques ont surgi dans ce secteur, à l’image des autres importations. «Il y a eu aussi des augmentations de prix qui sont faramineuses. Des produits importés ont subi une inflation de 30, 40 et même 50%», fait-il savoir.

Encourager une production et une recherche marocaines

Dr. Adnane Rhazali estime qu’il faut «tirer les conséquences d’une situation pareille» en encourageant, dans le futur, une production et une recherche marocaines. «Ce qui a été fait pour les tests Covid-19 est très appréciable. Maintenant, on peut aller au-delà, même en termes de quantité et de qualité. Nous avons d’excellents chercheurs dans les universités et une industrie qui a fait ses preuves. Il faut juste prendre des bonnes décisions», poursuit-il. Dans ce sens, il affirme que les biologistes «ne demandent qu’à consommer marocain». «Si j’ai le choix entre un produit marocain et un autre étranger, avec une qualité égale, il est évident que je vais opter pour le produit marocain», affirme-t-il.

Interrogé sur le rôle de l’Etat, le président du CSBM estime que les autorités ont «fait de leur mieux et sur ce qui a été fait jusqu’à maintenant, personne n’a à se plaindre». «Maintenant, il y a une situation et il faut y réfléchir. Il faut voir les choses qui nous ont empêchés d’être plus performant et d’en prendre acte», plaide-t-il en suggérant des «accords nationaux avec les gros fournisseurs» pour à la fois «réguler les prix et les disponibilités». «Il y a une crise à l’international et nous subissons les conséquences à postériori comme tout le monde. Il faudra réfléchir à la meilleure manière au cas où cette situation devrait se reproduire», recommande-t-il.

«Sincèrement, je ne reproche rien à ce qui a été décidé au niveau de l’Etat si ce n’est un besoin d'une plus large concertation, car plus on est nombreux à réfléchir, moins on ferait d’erreur», conclut-il.

Depuis le début de la pandémie et jusqu’à ce lundi 23 août, le Maroc a réalisé 7 846 861 tests pour détecter le SARS-CoV-2, dont 15 514 réalisés au cours des dernières 24 heures.