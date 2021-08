Hydrogène vert : Le Maroc veut optimiser l'exploitation du potentiel local

La stratégie de développement de l'hydrogène vert ambitionne de satisfaire la demande locale et d'optimiser l'exploitation du potentiel national, notamment à travers des exportations, indique lundi le ministère de l'Énergie, des mines et de l'environnement. Cette stratégie a été mise en place suite aux recommandations de l'étude ayant confirmé la disposition du Maroc d'un potentiel important pour le développement de cette filière, souligne le ministère dans un communiqué, précisant que le Royaume peut capter jusqu'à 4% de la demande mondiale en molécules vertes.

La mise en œuvre de cette stratégie s'articule autour de trois axes stratégiques, à savoir les technologies englobant les développements technologiques et les économies de coûts, les investissements et l'approvisionnement à travers la mise en place d'un cluster industriel et l'élaboration d'un plan directeur des infrastructures correspondantes. Le troisième axe, celui des marchés et de la demande, se réfère à la réalisation des opportunités de la demande, donnant lieu à de nouveaux marchés, ajoute le communiqué.

Ces axes stratégiques sont traduits en un plan d'actions à l'horizon 2050 à mettre en œuvre progressivement et portant sur la réduction des coûts tout au long de la chaîne de valeur de la filière d'hydrogène vert et de ses dérivés, poursuit le ministère. Ils concernent aussi la mise en place de mesures nécessaires pour l'intégration industrielle locale de la filière hydrogène, à travers la formation des ressources humaines et le transfert d'expertise auprès des compétences marocaines.

La stratégie prévoit aussi la création d'un Cluster industriel national dédié au développement des technologies hydrogène et l'élaboration d'un schéma directeur des infrastructures correspondantes.

Le ministère met également l'accent sur la création d'un pôle de recherche et développement (R&D) marocain et régional, dont l'objectif est de renforcer l'engagement dans les activités de R&D et de proposer un ensemble de projets pilotes afin de consolider la position du Royaume en tant que centre d'expertise en nouvelles technologies.