L'Algérie n'écarte pas une «rupture totale» de ses relations avec le Maroc

Des sources algériennes ont estimé, dimanche, qu’il «devient quasi certain que les choses n’en resteront pas là», dans le cadre des tensions diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie. «Samedi 21 août, en infirmant des déclarations d’une responsable marocaine, des sources algériennes ont laissé entendre que le contrat du gazoduc Maghreb-Europe qui transporte le gaz algérien vers l’Espagne via le Maroc pourrait ne pas être renouvelé à l’issue de son expiration le 31 octobre prochain», écrit le média algérien TSA.

Revenant sur les récents développements, depuis les propos de l’ambassadeur du Maroc à l’ONU, Omar Hilale sur l’autodétermination de la Kabylie, le média évoque le rappel de l’ambassadeur algérien pour consultation. Ses sources affirment que «l’étape suivante devrait logiquement être la réduction de la représentation diplomatique respective au niveau des chargés d’affaires». Elles «n’excluent pas de voir Alger, au vu de la gravité des griefs retenus à l’égard de Rabat, passer directement à la mesure extrême de la rupture totale des relations avec le Maroc». «Toutes les options sont désormais sur la table, y compris celle de la rupture totale des relations diplomatiques entre les deux pays. Les relations entre l’Algérie et le Maroc ont quasiment atteint le point du non-retour», insiste-t-on.

TSA conclut que la «détérioration inexorable des rapports entre les deux voisins» a été «accentuée par le contexte régional, marqué par l’affaiblissement de la médiation arabe, qui intervenait auparavant pour atténuer les effets des déclarations hostiles sur les relations entre l’Algérie et le Maroc».