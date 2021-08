Dakhla : Un rapport de la société espagnole Territorio y Ciudad irrite le Polisario

Une nouvelle entreprise espagnole opérant au Sahara est dans le viseur du Front Polisario. Dimanche, son bras associatif Western Sahara Resource Watch (WSRW) a révélé que les autorités marocaines auraient fait appel à ce groupe espagnol pour la réalisation d'un projet visant à transformer Dakhla en «éco-ville».

«L'entreprise espagnole Territorio y Ciudad, spécialisée dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire, a réalisé un rapport dans lequel elle a exposé les principaux points d'intervention nécessaires pour faire de Dakhla une ville durable», écrit WSRW, reprise par l’agence Algérie presse service (APS). Pour l’ONG proche du Polisario, «l’étude concernant une éco-ville à Dakhla au Maroc situe erronément la ville sahraouie au Maroc, qui détient les trois quarts du Sahara Occidental sous occupation militaire depuis 1975».

«Sur la base d'un court communiqué de l'entreprise, Western Sahara Resource Watch déduit que le rapport doit avoir été présenté en mai 2020. L'entreprise aurait été mandatée par le gouvernement marocain», poursuit l’association qui dénonce le fait que l’entreprise espagnole «n'a pas daigné répondre aux questions de l'observatoire».

Rappelant que Territorio y Ciudad possède un bureau à Tanger et aurait déjà travaillé avec le gouvernement marocain sur des projets similaires dans les villes de Benslimane et de Marrakech, l’ONG du Polisario note aussi que «son rapport de contient une liste de recommandations et propositions visant à créer des quartiers multifonctionnels, de nouvelles zones d'activité qui renforcent la compétitivité de la ville et la mobilité durable, dont une référence à une centrale solaire dans la ville de Dakhla».